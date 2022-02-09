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20 минут назад

Словацкие депутаты облили флаг Украины водой. Видео

Александр Кузьмин

В парламенте Словакии депутаты облили флаг Украины водой. Недружественный жест по отношению к одному из символов украинской государственности совершили словацкие парламентарии во время заседания по вопросу военного сотрудничества с США. Об этом сообщает Telegram-канал «Хайлайт», опубликовавший видео инцидента.

На записи видно, как несколько народных избранников вылили из бутылок воду на флаг Украины, после чего третий политик вырвал полотнище из рук своих коллег и вынес его из зала заседания.

Ранее сообщалось, что в Словакии рассматривали возможность оказания военной помощи Украине.

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