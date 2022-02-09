В парламенте Словакии осквернили украинский флаг

В Словакии депутат от «Народной партии - Наша Словакия» Андрей Медвецки облил флаг Украины водой, а его однопартийцы вырвали украинский флаг из рук других депутатов. Об этом сообщают Hospodárske noviny.
Это произошло во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором обсуждалось оборонное соглашение с США. Медвецки и его коллега Петер Крупа вышли со словацким флагом на трибуну спикера и заблокировали ее.
На это отреагировали депутаты провластной партии «Свобода и солидарность» Яна Циганикова и Мирослав Жияк, которые вынесли и развернули перед собой украинский флаг. Медвецки облил флаг водой.
После этого однопартийцы Медвецки и Крупы Марек Котлеба и Станислав Мизик вырвали украинский флаг из рук Циганиковой и Жияка. Кроме того, Котлеба сорвал с Жияка респиратор.
Ранее в Польше оштрафовали трех человек, признанных виновными в краже и уничтожении украинского флага. Они сняли с одного из частных домов города Свидниця украинский флаг, потоптались на нем и вытерли о него обувь.
Суд установил, что 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. должны возместить владельцу стоимость флага - 150 злотых (около 2,8 тысячи рублей) и заплатить штраф - 300 злотых (5,7 тысячи рублей) с каждого.