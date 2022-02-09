В парламенте Словакии осквернили украинский флаг

В Словакии депутат от «Народной партии - Наша Словакия» Андрей Медвецки облил флаг Украины водой, а его однопартийцы вырвали украинский флаг из рук других депутатов. Об этом сообщают Hospodárske noviny.

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Это произошло во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором обсуждалось оборонное соглашение с США. Медвецки и его коллега Петер Крупа вышли со словацким флагом на трибуну спикера и заблокировали ее.

На это отреагировали депутаты провластной партии «Свобода и солидарность» Яна Циганикова и Мирослав Жияк, которые вынесли и развернули перед собой украинский флаг. Медвецки облил флаг водой.

После этого однопартийцы Медвецки и Крупы Марек Котлеба и Станислав Мизик вырвали украинский флаг из рук Циганиковой и Жияка. Кроме того, Котлеба сорвал с Жияка респиратор.

Ранее в Польше оштрафовали трех человек, признанных виновными в краже и уничтожении украинского флага. Они сняли с одного из частных домов города Свидниця украинский флаг, потоптались на нем и вытерли о него обувь.