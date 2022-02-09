Опубликовано видео взрыва в Абу-Даби

В высотном здании Абу-Даби ( ОАЭ ) прогремели два взрыва. Видео ЧП на улице Хамдан публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, причиной взрыва могла стать попавшая в высотку ракета. Однако по данным управления гражданской обороны Абу-Даби, пожар стал следствием взрыва газового баллона. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.