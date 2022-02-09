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11 минут назад

Опубликовано видео взрыва в Абу-Даби

Александр Кузьмин

В высотном здании Абу-Даби (ОАЭ) прогремели два взрыва. Видео ЧП на улице Хамдан публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, причиной взрыва могла стать попавшая в высотку ракета. Однако по данным управления гражданской обороны Абу-Даби, пожар стал следствием взрыва газового баллона. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на складе мягких игрушек в Красноярске произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

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