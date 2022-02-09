Опубликовано видео взрыва в Абу-Даби

В высотном здании Абу-Даби (ОАЭ) прогремели два взрыва. Видео ЧП на улице Хамдан публикуют российские новостные Telegram-каналы.
По словам местных жителей, причиной взрыва могла стать попавшая в высотку ракета. Однако по данным управления гражданской обороны Абу-Даби, пожар стал следствием взрыва газового баллона. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на складе мягких игрушек в Красноярске произошел сильный пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.