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39 минут назад

Посольство России: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности

Елена Прошина

Соединённые Штаты «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне на странице в Facebook.

РФ: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности
Фото: ReutersReuters

В российской дипмиссии этот факт приветствовали.

«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — следует из заявления.

Как отмечает посольство, Вашингтон по-прежнему однобоко интерпретируют концепцию неделимой безопасности.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — заявили в дипмиссии.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. По его словам, страны НАТО «удваивают усилия» по сдерживанию Москвы, наращивая военно-политическое давление на Россию.

«Особенно цинично выглядят требования к самой России прекратить проведение учений на собственной территории», - отметил Лавров.

«Это вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности», - добавил глава МИД РФ.

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