РФ: США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности

Соединённые Штаты «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне на странице в Facebook.
В российской дипмиссии этот факт приветствовали.
«Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе», — следует из заявления.
Как отмечает посольство, Вашингтон по-прежнему однобоко интерпретируют концепцию неделимой безопасности.
«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу», — заявили в дипмиссии.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. По его словам, страны НАТО «удваивают усилия» по сдерживанию Москвы, наращивая военно-политическое давление на Россию.
«Особенно цинично выглядят требования к самой России прекратить проведение учений на собственной территории», - отметил Лавров.
«Это вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности», - добавил глава МИД РФ.