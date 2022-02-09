Лидеры стран ЕС рассказали о стратегии НАТО

Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда сообщили, что Североатлантическому альянсу нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине.
Отмечается, что это необходимо с тем, чтобы корректировать стратегию в случае ухудшения ситуации с безопасностью.
«Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве. В соответствии с двойственным подходом альянса главы государств и правительств согласны в том, что альянс должен регулярно пересматривать свои стратегии обороны и сдерживания с готовностью их корректировать под дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе в рамках инициативы НАТО "Расширенное передовое присутствие», — следует из документа.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готовит ответ Западу по теме гарантий безопасности. «Мы сейчас готовим ответ с нашим видением и направим в Вашингтон и Брюссель», — сообщил российский лидер по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве.