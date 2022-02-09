Шольц подтвердил возможность остановки «Северного потока — 2»

«Хорошие новости заключаются в том, что он (канцлер ФРГ Олаф Шольц. — RT) подтвердил то, что вчера говорил президент (США Джо) Байден: если вторжение произойдёт, то «Северный поток — 2» не будет продвигаться», — отметил Макконнелл.