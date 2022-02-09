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20 минут назад

Сенатор Макконнелл: Шольц подтвердил возможность остановки «Северного потока — 2»

RT на русском

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Шольц подтвердил возможность остановки «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление Макконнелла транслировал телеканал C-SPAN.

«Хорошие новости заключаются в том, что он (канцлер ФРГ Олаф Шольц. — RT) подтвердил то, что вчера говорил президент (США Джо) Байден: если вторжение произойдёт, то «Северный поток — 2» не будет продвигаться», — отметил Макконнелл.

Как ранее заявил Байден, в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT слова Байдена о возможности остановить «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна будет действовать совместно с США в случае «вторжения России на Украину».

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