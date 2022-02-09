Госдеп пригрозил РФ единым ответом Запада

Российские власти получат единый ответ Запада в случае, если произойдет вторжение на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалину Портер.
По её словам, для России наступят масштабные последствия.
«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами посредством дипломатии, но я не буду говорить о частных встречах [итогах переговоров между президентами России и Франции]. Сигнал, который мы стараемся донести до России состоит в том, что Запад един», – заявила она.
Портер повторила утверждения администрации США о том, что Москва якобы сосредоточила более 100 тыс. своих военнослужащих на границе с Украиной и продолжает «наращивать силы и технику».
«Мы не можем контролировать, что Россия сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение. Если Россия вторгнется, то <…> союзники по НАТО будут более сильными и едиными», – заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин ранее заявил, что «нападение» Москвы на соседние страны – это бредовая идея-фикс западных стран, которые готовы выдумать повод для очередных санкций против России.