Госдеп пригрозил РФ единым ответом Запада

«Мы не можем контролировать, что Россия сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение. Если Россия вторгнется, то <…> союзники по НАТО будут более сильными и едиными», – заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.