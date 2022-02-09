Украина усомнилась в праве России на членство в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. Об этом он заявил «Европейской правде».

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По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию.

«Я в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН», — сказал дипломат.

Россия входит в пятерку постоянных членов Совбеза ООН наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем. Еще десять государств избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. В 2022 году ими стали Вьетнам, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.