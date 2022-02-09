В Бразилии подтвердили давление США на Болсонару из-за РФ

«Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа», — сказал вице-президент Бразилии.