В Бразилии подтвердили давление США на Болсонару из-за РФ

Американские власти оказывали давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы он отменил визит в Россию, который должен состояться на предстоящей неделе, подтвердил Valor Economico вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.
«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [госсекретаря США Энтони] Блинкена с министром иностранных дел [Бразилии] Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — заявил Моурау.
По его словам, принимая у себя лидера Бразилии, президент РФ Владимир Путин «сможет продемонстрировать, что он не изолирован».
«Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа», — сказал вице-президент Бразилии.
Напомним, Вашингтон начал оказывать давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы добиться отмены его поездки в Москву на фоне напряженности вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД Бразилии Карлосом Франса выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару может быть истолкована как знак того, что Бразилия примет определенную сторону в конфликте.