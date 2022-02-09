В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по Донбассу

Украинские власти уходят от конструктивного диалога при обсуждении вопросов безопасности в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Марию Ковшарь.

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«Все наши попытки привести Украину к согласованию уточненного координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, полноценный запуск которого позволит значительно снизить напряженность на линии разграничения, разбились о деструктивную позицию украинской стороны», — сказано в сообщении пресс-секретаря.

8 февраля проходили видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы состоится 9 февраля.

Как отметила Ковшарь, на протяжении всего заседания представитель Киева в подгруппе «уходил в пространные разглагольствования» и был готов обсуждать «что угодно», но не вопрос взаимодействия сторон в рамках координационного механизма в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.