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40 минут назад

В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по безопасности в Донбассе

Елена Прошина

Украинские власти уходят от конструктивного диалога при обсуждении вопросов безопасности в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Марию Ковшарь.

В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все наши попытки привести Украину к согласованию уточненного координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, полноценный запуск которого позволит значительно снизить напряженность на линии разграничения, разбились о деструктивную позицию украинской стороны», — сказано в сообщении пресс-секретаря.

8 февраля проходили видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы состоится 9 февраля.

Как отметила Ковшарь, на протяжении всего заседания представитель Киева в подгруппе «уходил в пространные разглагольствования» и был готов обсуждать «что угодно», но не вопрос взаимодействия сторон в рамках координационного механизма в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Киеве, куда он прибыл из Москвы.

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