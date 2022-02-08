Додон: нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России

«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», - заявил Додон в эфире одного из молдавских телеканалов.