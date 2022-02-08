Додон: нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что Запад пытается использовать Молдавию в антироссийской повестке, оказывая давление на руководство республики.
«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России, это не наша повестка, нас пытаются втиснуть в ту повестку, которая идет в мире. А мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», - заявил Додон в эфире одного из молдавских телеканалов.
Также он уверен, что действующая власть может сама принимать решения в вопросах геополитики. Однако политик считает, что республике нужно сохранять нейтральный статус, поскольку ее оборонительная способность невысока, пишет РИА «Новости».