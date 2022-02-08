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1 час назад

Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате»

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате» в ближайшие дни и недели. Его слова на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой передает РИА Новости.

Макрон пообещал продолжение диалога в «нормандском формате»
Фото:  Kremlin Pool / Global Look Press Kremlin Pool / Global Look Press

По словам французского лидера, последние дни «позволили выявить новые подходы» в сложившейся ситуации, над которыми страны будут вместе работать. «У нас также желание продолжить этот требовательный диалог, верный нашим принципам и ценностям, и оставаясь едиными вести диалог с Россией, чтобы сократить все риски эскалации, запустить необходимую дескалацию и выстроить мир и стабильность», — заявил он.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что его переговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским позволили достичь определенного прогресса. Он также рассказал, что встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 10 февраля в Берлине.

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