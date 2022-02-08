Боррель рассказал о возможном новом игроке на международной арене

Россия и Китай могут сформировать мощный альянс, который будет противостоять демократии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, передает ТАСС.
«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов», - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен холодной войны, сторонами противостояния являются не демократия и коммунизм, а демократия и «авторитарные режимы, такие как РФ и КНР».
Ранее Москва и Пекин опубликовали совместное заявление по итогам переговоров лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. В заявлении, в частности, говорится, что Москва и Пекин намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и «цветных революций», поддерживают равные права на управление интернетом и выражают намерение твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся после войны миропорядок.
Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе и выступили против политизации вопроса о происхождении COVID-19.