Боррель рассказал о возможном новом игроке на международной арене

Россия и Китай могут сформировать мощный альянс, который будет противостоять демократии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США, передает ТАСС.

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«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов», - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен холодной войны, сторонами противостояния являются не демократия и коммунизм, а демократия и «авторитарные режимы, такие как РФ и КНР».

Ранее Москва и Пекин опубликовали совместное заявление по итогам переговоров лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. В заявлении, в частности, говорится, что Москва и Пекин намерены противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран, выступают против подрыва мировой безопасности и «цветных революций», поддерживают равные права на управление интернетом и выражают намерение твердо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся после войны миропорядок.