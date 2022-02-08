Трамп назвал Германию заложницей России

«Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: «Я не верю, что вы это делаете», - цитирует Трампа агентство «Прайм».