Бывший президент США Дональд Трамп назвал Германию заложницей России из-за строительства газопровода «Северный поток – 2».
Американский экс-президент рассказал в эфире телеканала Fox Business, как пытался отговорить бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель выдавать разрешение на строительство «Северного потока – 2» в немецких территориальных водах.
«Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: «Я не верю, что вы это делаете», - цитирует Трампа агентство «Прайм».
Он добавил, что во время одной из встреч с Меркель вручил ей белый флаг как символ капитуляции перед Россией из-за сделки по «Северному потоку - 2».
Трамп также возмутился тем, что нынешний глава правительства ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом не поддержал позицию главы Белого дома о закрытии «Северного потока – 2» в случае эскалации на Украине.
«Откровенно говоря, Германия разваливает НАТО», - заявил Дональд Трамп.
Накануне президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил в случае «российского вторжения» на Украину «положить конец» газопроводу «Северный поток - 2». Шольц, со своей стороны, анонсировал России жесткие и масштабные санкции, но о закрытии «Северного потока – 2» не упомянул.