Трамп назвал Германию заложницей России

Политик назвал решение Берлина заключить сделку с Москвой по прокладке трубопровода капитуляцией, о чем якобы также говорил с Меркель. По словам экс-президента, он даже вручил ей белый флажок, намекая на то, что Германия капитулировала перед Россией.