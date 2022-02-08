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24 минуты назад

Пять россиян умерли за 11 дней на АЭС в Бангладеш при невыясненных обстоятельствах

Елена Прошина

Пятеро российских сотрудников АЭС "Руппур" в Бангладеш умерли в течение 11 дней; вскрытие не выявило ничего подозрительного, пишет портал UNB.

Пятеро россиян умерли за 11 дней на АЭС в Бангладеш
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, первая смерть была зафиксирована 28 января: во время лечения в оздоровительном комплексе умер 48-летний Алексей Барценко. 40-летний Алексей Шакиров умер во сне 2 февраля. Через три дня в том же медцентре после внезапной болезни скончался 48-летний инженер-механик субподрядной организации "Трест Россем" Павел Щукин. В тот же день сотрудник другой фирмы-субподрядчика 59-летний Василий Толмасов умер на лестнице своей квартиры на 14 этаже многоэтажного жилого дома для российских сотрудников электростанции.

В воскресенье в своей квартире в том же жилом комплексе был найден мертвым 45-летний сотрудник компании НИКИМ-Атомстрой Александр Воротников.

В полицейском участке заявили, что в отчетах о вскрытии нет ничего подозрительного. Тем не менее, смерти будут расследованы.

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