Пока вы не уснули: просчет НАТО в отношении России и новый способ получения QR-кода

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Названа ошибка НАТО в отношениях с Россией

Обещание принять в НАТО Украину и Грузию, данное в ходе саммита 2008 года, является «наихудшим компромиссом» альянса в отношениях с Россией и угрожает развитию отношений с Москвой. Об этом заявил газете Le Figaro бывший замгенсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», — пояснил дипломат.

Первые QR-коды по антителам выдадут россиянам 21 февраля

Игорь Самохвалов/ПГ

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Это утверждено приказом министерства здравоохранения, опубликованным на интернет-портале правовой информации.

Сейчас такой код можно получить в случае вакцинации от коронавирусной инфекции или после выздоровления. Он формируется автоматически. Приказом Минздрава в перечень оснований для выдачи QR-кода добавляется положительный результат теста на антитела.

Песков раскрыл смысл фразы Путина «терпи, моя красавица»

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говоря «нравится, не нравится - терпи, моя красавица», Владимир Путин имел ввиду, что Украине необходимо исполнять взятые на себя обязательства. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве, одной из основных тем которых стала ситуация на Украине. В ходе пресс-конференции по итогам встречи президент России отметил, что Украина должна придерживаться достигнутые договоренностей, сказав фразу - «нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

"Я ****** не поняла": фигуристка из РФ о вопросе ВВС

Российская фигуристка Анастасия Мишина дала оригинальный ответ журналистке BBC после победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.

«Я ****** не поняла», – сказала Мишина и засмеялась вместе с другими фигуристами.

Лукашенко пригрозил российским олигархам

Президент Белоруссии объявил о намерении предоставить Владимиру Путину доклад о финансировании российскими олигархами белорусской оппозиции, организовавшей массовые акции протеста в стране, сообщает издание News.ru.

Ранее белорусский лидер заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что некоторые оппозиционные Telegram-каналы финансируются отдельными российскими бизнесменами, которые «у президента России, моего родного человека, на приеме бывают». Он также отметил, что готов переслать доклад об этом Владимиру Путину.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве этот документ пока не получили, а потому не в курсе каких-либо подробностей.

Раскрыт «план Б» Зеленского по Донбассу

Украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что план Б президента Владимира Зеленскому по Донбассу - затягивать разрешение кризиса до последнего. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Так Скаршевский прокомментировал последние заявления украинских властей о минских договоренностях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее призвал США и ЕС не давить на Киев ради выполнения этих договоренностей. Он заявил, что «выполнение минских соглашений означает разрушение страны». Данилов призвал пересмотреть положение документа, предоставляющее автономию Донбассу.

Байден заявил о вторжении Германии на Украину

Президент США Джо Байден допустил оговорку в ходе пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Американский лидер перепутал, какая из стран — Россия или Германия — может "вторгнуться" в Украину, сообщает РИА Новости.

"Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока - 2» не станет, мы положим ему конец", — заявил он.

Миллиардер Алексей Шепель попал в массовое ДТП в Москве

shepelan/facebook.com

Предприниматель Алексей Шепель находился в Mercedes-Benz S 350, устроившем массовую аварию на Рублевском шоссе в Москве, пишет Телеграм-канал 112.

По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В ближайшее время он пройдёт медосвидетельствование.

Как пишет телеграм-канал 112, авария произошла на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь. По предварительным данным, пострадали четыре человека, три из которых были зажаты в машине. Их деблокировали и передали медикам.

Россиянка родила в коллекторе на глазах у ребенка

Жительница Дзержинска Нижегородской области родила ребенка в тепловом коллекторе, с ней рядом также находился двухлетний сын. Об этом пишет РИА Новости.

По данным в аварийно-спасательной службы Нижегородской области, сообщение о ЧП поступило в 23.00 7 февраля.