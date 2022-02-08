Зеленский ответил на шутку Путина о "красавице"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном шуткой ответил на шутку российского лидера Владимира Путина о "красавице". Видео пресс-конференции размещено на YouTube-канале РБК.

Накануне Путин во время встречи с Макроном процитировал народную поговорку: "Нравится не нравится, терпи, моя красавица". Позже в Кремле объяснили эти слова тем, что государства должны выполнять взятые на себя обязательства.

"Безусловно, есть вещи с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации: Украина действительно красавица. По поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой», — пошутил Зеленский в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова Путина.

При этом он добавил, что Украина "очень терпелива, потому что это мудрость". Он подчеркнул, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы, а также для россиян. Зеленский также отметил, что Украина не отвечает на провокации и ведет себя очень достойно.