"Не потеряй страну, сынок": Тимошенко обратилась к Зеленскому

Тимошенко разместила в Facebook видео с отрывком из сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. В отрывке житель страны обращается к герою с призывом: «Не про**и (не потеряй) страну, сынок!»

«Очевидно, что Киев снова пытается заставить выполнить недопустимые минские соглашения», - написала Тимошенко.

Возможность выполнения соглашений она охарактеризовала как «измену и покушение на само существование страны». По мнению лидера «Батькивщины», украинцы этого никогда не простят.

Политик предупредила, что политическое убежище в России ожидает не только экс-президента Украины Петра Порошенко, который подписал минские соглашения, но и «тех, кто рискует их осуществить».