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25 минут назад

"Не потеряй страну, сынок": Тимошенко обратилась к Зеленскому

Вероника Полынина

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому после переговоров лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Тимошенко разместила в Facebook видео с отрывком из сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. В отрывке житель страны обращается к герою с призывом: «Не про**и (не потеряй) страну, сынок!»

«Очевидно, что Киев снова пытается заставить выполнить недопустимые минские соглашения», - написала Тимошенко.

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Возможность выполнения соглашений она охарактеризовала как «измену и покушение на само существование страны». По мнению лидера «Батькивщины», украинцы этого никогда не простят.

Политик предупредила, что политическое убежище в России ожидает не только экс-президента Украины Петра Порошенко, который подписал минские соглашения, но и «тех, кто рискует их осуществить».

Накануне во время российско-французских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина должна придерживаться достигнутых договоренностей, сказав фразу - «нравится, не нравится - терпи, моя красавица». Кроме того, Путин заявил о возможности при необходимости предоставить политическое убежище Петру Порошенко.

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