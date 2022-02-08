"Не потеряй страну, сынок": Тимошенко обратилась к Зеленскому

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому после переговоров лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Тимошенко разместила в Facebook видео с отрывком из сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. В отрывке житель страны обращается к герою с призывом: «Не про**и (не потеряй) страну, сынок!»
«Очевидно, что Киев снова пытается заставить выполнить недопустимые минские соглашения», - написала Тимошенко.
Возможность выполнения соглашений она охарактеризовала как «измену и покушение на само существование страны». По мнению лидера «Батькивщины», украинцы этого никогда не простят.
Политик предупредила, что политическое убежище в России ожидает не только экс-президента Украины Петра Порошенко, который подписал минские соглашения, но и «тех, кто рискует их осуществить».
Накануне во время российско-французских переговоров на высшем уровне президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина должна придерживаться достигнутых договоренностей, сказав фразу - «нравится, не нравится - терпи, моя красавица». Кроме того, Путин заявил о возможности при необходимости предоставить политическое убежище Петру Порошенко.