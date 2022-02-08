Зеленский рассказал об общих взглядах с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с французским лидером Эммануэлем Макроном есть общие взгляды на вызовы, стоящие перед Киевом и Европой в целом. Главу государства цитирует ТАСС.
Зеленский отметил, что Украина очень ценит поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Он также рассказал об одинаковых с Макроном взглядах на вызовы. По словам президента, угрозы в сфере безопасности, которые стоят перед Украиной, Европой и миром в целом требуют «единства и новых проактивных подходов европейского лидерства».
Он также отметил наличие помощи со стороны других европейских партнеров и подчеркнул, что укрепление стойкости и обороноспособности Украины выгодно для всех стран Европейского союза.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность выполнять Минские соглашения. Этот же вопрос, отметил Макрон, он обсуждал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля в Москве.