Зеленский рассказал об общих взглядах с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с французским лидером Эммануэлем Макроном есть общие взгляды на вызовы, стоящие перед Киевом и Европой в целом. Главу государства цитирует ТАСС.

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Зеленский отметил, что Украина очень ценит поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Он также рассказал об одинаковых с Макроном взглядах на вызовы. По словам президента, угрозы в сфере безопасности, которые стоят перед Украиной, Европой и миром в целом требуют «единства и новых проактивных подходов европейского лидерства».

Он также отметил наличие помощи со стороны других европейских партнеров и подчеркнул, что укрепление стойкости и обороноспособности Украины выгодно для всех стран Европейского союза.