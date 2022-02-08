Видео встречи Макрона и Зеленского транслировали на YouTube-канале in time Ukraine. На записи засняли прибытие французского главы в Мариинский дворец в Украине. На кадрах Макрон выходит из автомобиля, где его уже встречает Зеленский, и пожимает ему руку. Затем лидер Франции проходит в здание, где также обменивается рукопожатиями с украинскими политиками. После Макрон и Зеленский направляются в переговорный зал.

Президенты Франции и Украины сидят за круглым небольшим столом напротив друг друга. В какой-то момент к Макрону подходит помощник и кладет на стол рядом с ним флакон с антисептическим средством. Зеленскому ничего подобного не подносят.

Стоит отметить, что поначалу лидер Франции не уделяет антисептику никакого внимания, но на последних кадрах все же берет его в руки и использует по назначению. При этом оба президента находятся в масках.