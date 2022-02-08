Президенту Франции Эммануэлю Макрону, прибывшему в Киев на переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, поднесли антисептик после церемонии рукопожатия. На данный момент в своем Telegram-канале обратила внимание журналистка Ольга Скабеева.
Видео встречи Макрона и Зеленского транслировали на YouTube-канале in time Ukraine. На записи засняли прибытие французского главы в Мариинский дворец в Украине. На кадрах Макрон выходит из автомобиля, где его уже встречает Зеленский, и пожимает ему руку. Затем лидер Франции проходит в здание, где также обменивается рукопожатиями с украинскими политиками. После Макрон и Зеленский направляются в переговорный зал.
Президенты Франции и Украины сидят за круглым небольшим столом напротив друг друга. В какой-то момент к Макрону подходит помощник и кладет на стол рядом с ним флакон с антисептическим средством. Зеленскому ничего подобного не подносят.
Стоит отметить, что поначалу лидер Франции не уделяет антисептику никакого внимания, но на последних кадрах все же берет его в руки и использует по назначению. При этом оба президента находятся в масках.
Встреча политиков проходит в Киеве сегодня, 8 февраля. Ранее Макрон посетил в Москве президента России Владимира Путина. Их встреча продлилась пять часов. По ее итогам Макрон заявил, что достиг главной цели своей поездки — взял с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию на Украине.