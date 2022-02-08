В Армении ответили на идею вступить в Союзное государство

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван не планирует присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Аршакян прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное в интервью Владимиру Соловьеву. Лукашенко рассуждал о перспективах присоединения к Союзному государству других стран.

«Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели... [Премьер-министр Армении] Никол Воваевич это увидел», - сказал Лукашенко.

Также он допустил, что к союзу присоединятся Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан «в силу своей экономической необходимости», а через 15 лет в него может войти и Украина.

«Нет, такие обсуждения не ведутся», - так ответил Аршакян на вопрос о том, обсуждается ли присоединение Еревана к Союзному государству.

Он отметил, что заявления о возможном присоединении «звучали неоднократно».