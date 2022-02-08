Зеленский пообещал украинцам смартфоны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом сообщает ТАСС.

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"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил украинский лидер во вторник на форуме Diia Summit.

Отмечается, что на Diia Summit команда Минцифры представила более 10 новых цифровых услуг, в числе которых изменение места регистрации, услуги для пенсионеров и водителей, а также новые уведомления в цифровой программе "Дия". Кроме того, был презентован специальный налоговый режим для IT-индустрии и другие цифровые проекты.