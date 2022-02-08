Зеленский пообещал украинцам смартфоны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте старше 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный тариф. Об этом сообщает ТАСС.
"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил украинский лидер во вторник на форуме Diia Summit.
Отмечается, что на Diia Summit команда Минцифры представила более 10 новых цифровых услуг, в числе которых изменение места регистрации, услуги для пенсионеров и водителей, а также новые уведомления в цифровой программе "Дия". Кроме того, был презентован специальный налоговый режим для IT-индустрии и другие цифровые проекты.
В настоящий момент на Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тысячи гривен (примерно $35) вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы. Сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, получившие обе дозы вакцины. Для этого нужно иметь ковид-сертификат в мобильном приложении "Дия".