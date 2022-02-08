В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.30EUR 85.89
Войти в почту
55 минут назад

В РФ прокомментировали срыв встречи Зеленского с главой МИД ФРГ

Семён Капранов
Дмитрий Родионов эксперт

Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свою встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок в связи с позицией Берлина в отношении «Северного потока — 2», а также оценил заявление источника журналиста американского телеканала CNN, согласно которому в Киеве и Восточной Европе Германию все больше рассматривают «скорее как союзника России, чем как союзника Запада».

«Что касается встречи Зеленского с Бербок - я слышал другую версию, что у главы германского МИДа были какие-то разрывы в графике и у нее просто не получилось. И таким образом Киев пытался "отмазаться", мол, это не немцы не нашли на нас времени, это мы не хотим с немцами встречаться, потому что нам не нравится их позиция по оружию и "Северному потоку - 2". Что касается того, что Германия кем-то якобы воспринимается как союзник России, то, действительно, в западной прессе в последнее время вышло несколько таких материалов. Но мне кажется, что это элемент давления Соединенных Штатов на Берлин, на пришедшую ко власти в Германии коалицию, которая не имеет такой спаянности, такого авторитета, какой был в коалиции Меркель. Поэтому очевидно, что коллективному Западу в лице США с новой коалицией работать удобно, ее удобно раскалывать, на нее удобно давить, потому что коалиция разнородная, рыхлая, и политики там вынуждены метаться как между молотом и наковальней между интересами избирателей, между интересами Брюсселя и интересами Вашингтона. И в американских СМИ были вбросы на тему того, что Германия становится ненадежным союзником, что она отдаляется в сторону России. Но вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с президентом США Джо Байденом заявил о том, что Германия вовсе не отдаляется в сторону России, что все это чепуха. Более того, он сказал, что Берлин будет действовать в тесной коалиции с Соединенными Штатами в случае так называемой агрессии России против Украины, что они готовы на затратные меры. Да, он ушел от ответа на вопрос, будет ли это касаться конкретно "Северного потока - 2", но Байден сказал прямо, что в случае войны газопровод будет остановлен. И очевидно, что слова Шольца можно воспринимать так, что Германия готова действовать в коалиции с США, точнее действовать в полном подчинении. Вплоть до полной остановки "Северного потока - 2". Но просто прямым текстом Шольц этого сказать не мог, потому что его бы не поняли его соотечественники. Но мне кажется, что его слова стоит воспринимать именно так. Поэтому все разговоры о том, что Германия начинает сближаться с Россией - это полная ерунда. Наоборот, это попытка тех, кто в Соединенных Штатах ведет против нас информационную войну, вбить клин между Россией и Германией и сделать такое сближение вообще невозможным».
Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов Член экспертного совета Института инновационного развития, заместитель генерального директора. Директор отдела международных проектов ИИР. Директор Центра геополитических исследований.

Ранее журналист телеканала CNN Джейк Таппер в своем Twitter со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, заявил, что Владимир Зеленский отменил свою встречу с Анналеной Бербок в связи с позицией Берлина в отношении «Северного потока — 2».

48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители