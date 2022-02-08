«Что касается встречи Зеленского с Бербок - я слышал другую версию, что у главы германского МИДа были какие-то разрывы в графике и у нее просто не получилось. И таким образом Киев пытался "отмазаться", мол, это не немцы не нашли на нас времени, это мы не хотим с немцами встречаться, потому что нам не нравится их позиция по оружию и "Северному потоку - 2". Что касается того, что Германия кем-то якобы воспринимается как союзник России, то, действительно, в западной прессе в последнее время вышло несколько таких материалов. Но мне кажется, что это элемент давления Соединенных Штатов на Берлин, на пришедшую ко власти в Германии коалицию, которая не имеет такой спаянности, такого авторитета, какой был в коалиции Меркель. Поэтому очевидно, что коллективному Западу в лице США с новой коалицией работать удобно, ее удобно раскалывать, на нее удобно давить, потому что коалиция разнородная, рыхлая, и политики там вынуждены метаться как между молотом и наковальней между интересами избирателей, между интересами Брюсселя и интересами Вашингтона. И в американских СМИ были вбросы на тему того, что Германия становится ненадежным союзником, что она отдаляется в сторону России. Но вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц
после встречи с президентом США Джо Байденом
заявил о том, что Германия вовсе не отдаляется в сторону России, что все это чепуха. Более того, он сказал, что Берлин будет действовать в тесной коалиции с Соединенными Штатами в случае так называемой агрессии России против Украины, что они готовы на затратные меры. Да, он ушел от ответа на вопрос, будет ли это касаться конкретно "Северного потока - 2", но Байден сказал прямо, что в случае войны газопровод будет остановлен. И очевидно, что слова Шольца можно воспринимать так, что Германия готова действовать в коалиции с США, точнее действовать в полном подчинении. Вплоть до полной остановки "Северного потока - 2". Но просто прямым текстом Шольц этого сказать не мог, потому что его бы не поняли его соотечественники. Но мне кажется, что его слова стоит воспринимать именно так. Поэтому все разговоры о том, что Германия начинает сближаться с Россией - это полная ерунда. Наоборот, это попытка тех, кто в Соединенных Штатах ведет против нас информационную войну, вбить клин между Россией и Германией и сделать такое сближение вообще невозможным».