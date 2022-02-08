Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свою встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок в связи с позицией Берлина в отношении «Северного потока — 2», а также оценил заявление источника журналиста американского телеканала CNN, согласно которому в Киеве и Восточной Европе Германию все больше рассматривают «скорее как союзника России, чем как союзника Запада».