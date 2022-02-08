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16 минут назад

Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным

Деловая газета "Взгляд"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.

«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС.

Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло». Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.

«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.

Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.

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Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.

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