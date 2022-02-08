Пока вы спали: транзитная война Белоруссии и план Макрона

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Белоруссия и Литва начали транзитную войну

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Белоруссия остановила транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через свою территорию после отказа Вильнюса возобновить перевозки белорусского калия. Об этом сообщает «Независимая газета».

В результате завод азотных удобрений Achema перенаправит свои удобрения потребителям через Латвию, а нефтепродукты пойдут через Польшу. При этом страны Балтии призвали ЕС поддержать их и ввести единые европейские санкции против белорусских властей.

Макрон намерен выступить «миротворцем»

В преддверии начала президентской гонки во Франции нынешний французский лидер Эммануэль Макрон начал серию переговоров о новой архитектуре международной безопасности, которую предложила Россия. В понедельник Макрон прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России, а во вторник намерен посетить Киев, пишет «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что Макрон позиционирует себя в качестве сильного президента, выступающего за увеличение влияния Франции на международной арене, и если он сможет «снискать лавры миротворца» в украинском кризисе, то это станет «неплохим стартом борьбы за переизбрание».

Лукашенко провел границу военного противостояния Западу

На фоне начала масштабных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен воевать с Западом, но если «полезут – получат». Об этом сообщает «Независимая газета».

«Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить – от Бреста до Владивостока», – уточнил глава государства. При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил опасение, что учения «могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину».

Деньги возвращаются в банки

Жители России все активнее отдают свои сбережения банкам под процент, растущий по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ России. Депозиты выросли до рекордных 27,8 трлн рублей, из которых 17,1 трлн приходятся на срочные вклады, приводит данные аналитического Telegram-канала MMI газета «Известия».

Финансовые аналитики связывают возвращение россиянами денег на депозиты с повышением банковских ставок, эффектом капитализации процентов и снижением спроса на ипотеку. При этом они прогнозируют, что повышенный интерес населения к сбережению относительно потребления может привести к снижению спроса и замедлению инфляции.

Россияне «бронируют» майские праздники

По данным российских туроператоров, в феврале объем раннего бронирования на майские праздники увеличился по сравнению с прошлым годом в 10-20 раз. Наибольшим спросом пользуется Турция, на втором месте Египет, на третьем отдых в России, сообщают «Известия».