Пока вы спали: транзитная война Белоруссии и план Макрона

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Белоруссия остановила транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы через свою территорию после отказа Вильнюса возобновить перевозки белорусского калия. Об этом сообщает «Независимая газета».
В результате завод азотных удобрений Achema перенаправит свои удобрения потребителям через Латвию, а нефтепродукты пойдут через Польшу. При этом страны Балтии призвали ЕС поддержать их и ввести единые европейские санкции против белорусских властей.
В преддверии начала президентской гонки во Франции нынешний французский лидер Эммануэль Макрон начал серию переговоров о новой архитектуре международной безопасности, которую предложила Россия. В понедельник Макрон прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом России, а во вторник намерен посетить Киев, пишет «Независимая газета».
Эксперты отмечают, что Макрон позиционирует себя в качестве сильного президента, выступающего за увеличение влияния Франции на международной арене, и если он сможет «снискать лавры миротворца» в украинском кризисе, то это станет «неплохим стартом борьбы за переизбрание».
На фоне начала масштабных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен воевать с Западом, но если «полезут – получат». Об этом сообщает «Независимая газета».
«Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить – от Бреста до Владивостока», – уточнил глава государства. При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил опасение, что учения «могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину».
Жители России все активнее отдают свои сбережения банкам под процент, растущий по мере ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ России. Депозиты выросли до рекордных 27,8 трлн рублей, из которых 17,1 трлн приходятся на срочные вклады, приводит данные аналитического Telegram-канала MMI газета «Известия».
Финансовые аналитики связывают возвращение россиянами денег на депозиты с повышением банковских ставок, эффектом капитализации процентов и снижением спроса на ипотеку. При этом они прогнозируют, что повышенный интерес населения к сбережению относительно потребления может привести к снижению спроса и замедлению инфляции.
По данным российских туроператоров, в феврале объем раннего бронирования на майские праздники увеличился по сравнению с прошлым годом в 10-20 раз. Наибольшим спросом пользуется Турция, на втором месте Египет, на третьем отдых в России, сообщают «Известия».
Рост спроса на путешествия участники рынка объяснили ослаблением ограничений, более понятными правилами въезда в открытые для россиян страны, а также с тем, что многие туристы либо переболели коронавирусом, либо привились и не так страшатся нового штамма.