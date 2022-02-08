На Западе СМИ сравнили переговоры лидеров России и Франции со встречей президента США и канцлера Германии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. В тот же день в Вашингтоне прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Одной из ключевых тем, обсуждаемых в обеих столицах, стала ситуация вокруг Украины.

Так, по мнению Guardian, переговоры между Путиным и Макроном не смогли привести к серьезному прорыву по ситуации, связанной с Украиной.

В New York Times отметили, что планы президента России остаются "загадкой".

В свою очередь Times назвала переговоры четырех лидеров в один день на двух континентах знаменательным событием на фоне попыток союзников по североатлантическому альянсу объединиться в связи с ситуацией вокруг Украины.

При этом журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung обратили внимание, что хотя Шольц бегло говорит по-английски, в Белом доме он "из предосторожности" предпочел общаться на родном немецком, поскольку речь шла о вопросах войны и мира.