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1 час назад

СМИ сравнили переговоры Путина и Макрона со встречей Байдена и Шольца

Елена Прошина

На Западе СМИ сравнили переговоры лидеров России и Франции со встречей президента США и канцлера Германии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. В тот же день в Вашингтоне прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Одной из ключевых тем, обсуждаемых в обеих столицах, стала ситуация вокруг Украины.

Так, по мнению Guardian, переговоры между Путиным и Макроном не смогли привести к серьезному прорыву по ситуации, связанной с Украиной.

В New York Times отметили, что планы президента России остаются "загадкой".

«Плохая песочница». Подробности встречи Путина и Макрона

В свою очередь Times назвала переговоры четырех лидеров в один день на двух континентах знаменательным событием на фоне попыток союзников по североатлантическому альянсу объединиться в связи с ситуацией вокруг Украины.

При этом журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung обратили внимание, что хотя Шольц бегло говорит по-английски, в Белом доме он "из предосторожности" предпочел общаться на родном немецком, поскольку речь шла о вопросах войны и мира.

А в Financial Times подчеркнули, что политики "с трудом пытались предстать единым фронтом", Шольц даже не хотел произносить название "Северного потока 2", вместо этого лишь давал "общие заверения" в том, что у союзников будет единый подход по всем мерам.

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