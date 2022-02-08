Президент США Джозеф Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться», по его мнению, на Украину. Во время официальной пресс-конференции после переговоров американского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден допустил оговорку. Соответствующее видео публикует Telegram-канал URA.RU.
«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец», – публично заявил глава Белого дома США.
Сдерживание «российской угрозы» стало основной темой переговоров лидеров двух государств. Байден и Шольц обсудили возможные санкции в отношении России, а также вопрос, касающийся спроса на газ в Европе.