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1 час назад

Байден перепутал страну, которая может «напасть» на Украину. Видео

Рамблер

Президент США Джозеф Байден перепутал страну, которая может «вторгнуться», по его мнению, на Украину. Во время официальной пресс-конференции после переговоров американского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден допустил оговорку. Соответствующее видео публикует Telegram-канал URA.RU.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец», – публично заявил глава Белого дома США.

Сдерживание «российской угрозы» стало основной темой переговоров лидеров двух государств. Байден и Шольц обсудили возможные санкции в отношении России, а также вопрос, касающийся спроса на газ в Европе.

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