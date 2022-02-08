Порошенко ответил на предложение Путина

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение главы России Владимира Путина о политическом убежище и заявил, что в его стране «сами разберутся». Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании оппозиции и назвал это «подарком Путину».

«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, Зеленский хочет сделать Путину подарок. Сейчас это подтвердил сам Путин», - заявил Порошенко.

Он посоветовал Зеленскому «перестать радовать Путина и беречь страну».

«И Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы сами разберемся, тут, на Украине. И вечная российская практика «заботы» об украинской политике и политиках давно прекратилась. Это случилось, когда меня избрали президентом Украины», - заключил он.

В декабре 2021 года Порошенко предъявили подозрение в госизмене. Он стал фигурантом дела, возбужденного из-за поставок угля из ДНР и ЛНР «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Прокуроры просили арестовать его на два месяца с правом залога в один миллиард гривен, но суд отпустил экс-президента под личное обязательство. Также его обязали сдать загранпаспорт.

Порошенко все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.

После переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля Путин раскритиковал «массовые систематические нарушения прав человека на Украине», в том числе закрытие СМИ и «гонения на политических оппонентов».

Путин рассказал, что однажды предложил Порошенко политическое убежище, «если у того возникнут какие-то сложности в будущем».