Порошенко ответил на предложение Путина

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение главы России Владимира Путина о политическом убежище и заявил, что в его стране «сами разберутся». Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании оппозиции и назвал это «подарком Путину».
«Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, Зеленский хочет сделать Путину подарок. Сейчас это подтвердил сам Путин», - заявил Порошенко.
Он посоветовал Зеленскому «перестать радовать Путина и беречь страну».
«И Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы сами разберемся, тут, на Украине. И вечная российская практика «заботы» об украинской политике и политиках давно прекратилась. Это случилось, когда меня избрали президентом Украины», - заключил он.
В декабре 2021 года Порошенко предъявили подозрение в госизмене. Он стал фигурантом дела, возбужденного из-за поставок угля из ДНР и ЛНР «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Прокуроры просили арестовать его на два месяца с правом залога в один миллиард гривен, но суд отпустил экс-президента под личное обязательство. Также его обязали сдать загранпаспорт.
Порошенко все обвинения отвергает и называет дело политически мотивированным.
После переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля Путин раскритиковал «массовые систематические нарушения прав человека на Украине», в том числе закрытие СМИ и «гонения на политических оппонентов».
Путин рассказал, что однажды предложил Порошенко политическое убежище, «если у того возникнут какие-то сложности в будущем».
«Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», - сказал президент России.