В Японии приняли резолюцию по Украине

Парламент Японии 8 февраля принял резолюцию о росте напряженности вокруг Украины, осудив любые попытки разрешить кризис в Донбассе силой. Об этом сообщает Reuters.

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В своей резолюции парламент призвал команду премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира на Украине.

«Глубоко обеспокоенная ситуацией, нижняя палата парламента заявляет, что она всегда на стороне украинского народа, который надеется на стабильность своей страны и региона. Силовое изменение статус-кво какой-либо страной не является приемлемым», - подчеркивается в резолюции.

На прошедшей в феврале виртуальной встрече Кисида и президент США Джо Байден договорились вместе работать над «сдерживанием российской агрессии», японский премьер пообещал тесно координировать свои действия с Соединенными Штатами и международным сообществом для «принятия решительных мер в ответ на эскалацию».

В японской газете The Japan Times ранее вышла редакционная статья, авторы которой призвали мир «дать отпор» России в украинском кризисе. В статье подчеркивается, что требования Москвы по гарантиям безопасности «необоснованны».