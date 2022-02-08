Китай раскритиковал расширение НАТО

Представительство КНР в Европейском Союзе (ЕС) выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным для усилий, которые предпринимают якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

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«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — заявили в представительстве Китая.

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва категорически против расширения НАТО на восток. В таких условиях он указал на нелогичность заявлений Запада об «агрессивных» действиях России. Путин объяснил, что расширение НАТО на востоке представляет угрозу для России. Это будет означать «дальнейшее распространение НАТО» к российским границам.