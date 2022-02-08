В Европе допустили кабульский сценарий для Киева

Шведский парламентарий Бьорн Седер заявил, что пора позаботиться о безопасности представителей посольства страны на Украине. Он считает вероятным, что события на Украине примут кабульский сценарий. Об этом пишут RT.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

По его словам, Великобритания и США намереваются вывести из Киева некоторых сотрудников своих посольств. Свое решение они объяснили «нарастающей угрозой со стороны России».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Швеция и другие европейские страны пока не планируют принимать подобные меры. Однако он напомнил, что МИД страны отреагировал на события в Афганистане «с опозданием» и слишком поздно приступил к эвакуации персонала из посольства в Кабуле, когда представители «Талибана» (организация, запрещенная ООН) успели захватить власть в стране.

Ранее в МИД Украины сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о планах эвакуировать часть сотрудников своих дипмиссий и членов их семей: Великобритания, США, Германия и Австралия. Следом аналогичные меры приняла Канада.