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1 час назад

В Европе допустили кабульский сценарий для Киева

Елена Прошина

Шведский парламентарий Бьорн Седер заявил, что пора позаботиться о безопасности представителей посольства страны на Украине. Он считает вероятным, что события на Украине примут кабульский сценарий. Об этом пишут RT.

В Европе допустили кабульский сценарий для Киева
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, Великобритания и США намереваются вывести из Киева некоторых сотрудников своих посольств. Свое решение они объяснили «нарастающей угрозой со стороны России».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Швеция и другие европейские страны пока не планируют принимать подобные меры. Однако он напомнил, что МИД страны отреагировал на события в Афганистане «с опозданием» и слишком поздно приступил к эвакуации персонала из посольства в Кабуле, когда представители «Талибана» (организация, запрещенная ООН) успели захватить власть в стране.

Ранее в МИД Украины сообщили, что по состоянию на 24 января четыре государства уведомили ведомство о планах эвакуировать часть сотрудников своих дипмиссий и членов их семей: Великобритания, США, Германия и Австралия. Следом аналогичные меры приняла Канада.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Запад своими заявлениями об эвакуации дипломатов лишь «нагнетает истерику» вокруг Украины и никак не способствует урегулированию конфликта.

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