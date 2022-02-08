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48 минут назад

В Германии взрывчаткой демонтировали автобан длиной 500 метров. Видео

Александр Кузьмин

В Германии бригады подрывников использовали около 120 килограммов взрывчатки, чтобы разрушить виадук Ринсдорф на автобане A45 близ Вильнсдорфа в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Видео публикует портал «News.ru».

Сообщается, что разрушение 70-метрового моста стало новым рекордом в Германии, поскольку это был самый высокий мост, когда-либо взорванный немецкими экспертами по сносу. Обвал 55-летнего сооружения был организован таким образом, чтобы обломки упали в подготовленное место и не повредили новый мост, который был открыт в декабре 2021 года.

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