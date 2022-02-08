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44 минуты назад

Байден и Шольц обсудили антироссийские санкции

Елена Прошина

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в Вашингтоне обсудили возможность введения против России новых санкций в случае «вторжения» на Украину. Об этом пишут РИА Новости.

Шольц пригрозил «очень жестокими» антироссийскими санкциями
Фото: EPAEPA

По информации издания, канцлер Германии подчеркнул, что антироссийские санкции будут всеобщими и очень жестокими, если конфликт дойдет до военного столкновения.

«Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ», — заявил он.

При этом Шольц заявил, что считает важным использовать все дипломатические возможности для разрешения ситуации мирным путем. Он отметил, что переговоры с Россией — «очень хороший знак».

Президент США Джо Байден в свою очередь рассказал, что в ходе беседы они обсудили тесное сотрудничество США и Германии и новый пакет санкций, который ясно продемонстрирует решительность Запада. По его словам, основной темой переговоров стал вопрос о мерах сдерживания «российской угрозы».

Ранее глава США на встрече с Шольцем в Вашингтоне заявил, что Германия — одна из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Как отметил американский лидер, они действуют в полном согласии друг с другом. Канцлер Германии при этом сообщил, что цель его визита в Вашингтон — указать России на последствия нарушения суверенитета Украины.

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