Шольц пригрозил «очень жестокими» антироссийскими санкциями

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в Вашингтоне обсудили возможность введения против России новых санкций в случае «вторжения» на Украину. Об этом пишут РИА Новости.

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По информации издания, канцлер Германии подчеркнул, что антироссийские санкции будут всеобщими и очень жестокими, если конфликт дойдет до военного столкновения.

«Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ», — заявил он.

При этом Шольц заявил, что считает важным использовать все дипломатические возможности для разрешения ситуации мирным путем. Он отметил, что переговоры с Россией — «очень хороший знак».

Президент США Джо Байден в свою очередь рассказал, что в ходе беседы они обсудили тесное сотрудничество США и Германии и новый пакет санкций, который ясно продемонстрирует решительность Запада. По его словам, основной темой переговоров стал вопрос о мерах сдерживания «российской угрозы».