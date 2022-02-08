Порошенко ответил на предложение об убежище в России

Бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на слова российского лидера Владимира Путина, предложившего ему политическое убежище, он написал пост в своем Facebook-аккаунте.

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По словам экс-главы Украины, «извечная российская практика заботиться» о политике в соседнем государстве прекратилась, когда он был избран на пост президента. «Советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине», — написал Порошенко.

Он обвинил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот «хочет сделать подарок Путину». Бывший глава государства упрекнул нынешнего в преследовании проевропейской оппозиции.

Ранее Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины. Российский лидер назвал чрезмерным преследование политика на Украине как государственного преступника. По его словам, это незаконно.