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20 минут назад

Джо Байден пообещал, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае вторжения России на Украину

Говорит Москваиещё 11

Джо Байден пообещал, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае вторжения России на Украину. Такое заявление президент США сделал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы сделаем это": Байден об остановке "Северного потока - 2"
Фото: ReutersReuters

«Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Мы сделаем это», — сказал он в ходе пресс-конференции.

«Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у неё есть, если говорить об экспорте», — добавил Байден. По его мнению, Россия пострадает, «если подобные поставки прекратятся».

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В свою очередь Шольц заявил, что немецкая сторона «будет действовать согласованно» с США в том, что касается санкций. При этом канцлер не произнёс названия газопровода.

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