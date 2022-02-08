"Мы сделаем это": Байден об остановке "Северного потока - 2"

Джо Байден пообещал, что «Северный поток — 2» не будет работать в случае вторжения России на Украину. Такое заявление президент США сделал по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Мы сделаем это», — сказал он в ходе пресс-конференции.

«Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у неё есть, если говорить об экспорте», — добавил Байден. По его мнению, Россия пострадает, «если подобные поставки прекратятся».