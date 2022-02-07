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1 час назад

Франция отказала России в вопросе безопасности

Елена Прошина

Посол Франции в США Филипп Этьен в беседе с The Washington Post заявил, что Париж не готов принять предложения Москвы по гарантиям безопасности в том виде, в котором они были представлены.

Франция отказала России в вопросе безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Принципы европейской безопасности, безопасности на европейском континенте, о которых мы договорились, в том числе с Россией, в Хельсинки, в Парижской хартии, а также в других документах, которые цитировала Россия, они абсолютно необходимы, и мы хотим сохранить их. И мы — на нашей стороне, мы сохранили их. Мы готовы к этому обсуждению, но эти принципы - вы не можете выбрать некоторые из них и не выполнять другие», - сказал Этьен.

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Он подчеркнул, что они составляют основу европейской безопасности.

«И уважение суверенитета наших стран в Европе является одним из этих принципов, который является для нас сейчас реальным, действительно важным ориентиром и направляет нашу политику. И я имею в виду также, конечно, и, в частности, суверенитет Украины», - подчеркнул Этьен

При этом он отметил, что вопрос об инструментах обеспечения безопасности в Европе – это другое дело.

«И там, к сожалению, мы наблюдаем развал этих инструментов. Не вдаваясь в технические подробности, мы видели очень важные договоры, такие как обычные вооруженные силы в Европе, открытое небо или ядерные силы средней дальности, которых, в частности, больше не существует. У нас есть важные документы, недоговорные, но очень важные политические установки, которые поддерживают Венский документ... Все это и многие другие вопросы, такие как маневры и информационная прозрачность, также являются основой предложений, которые мы сделали с Россией через два ответа НАТО и США. И мы понимаем, что Россия готовит свой ответ на наш ответ», - пояснил дипломат.

Как сообщалось ранее, Россия в конце прошлого года передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В частности, в проектах документов говорится о гарантиях нерасширения НАТО на восток, об исключении появления у рубежей РФ ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также о необходимости НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год.

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