Франция отказала России в вопросе безопасности

«И там, к сожалению, мы наблюдаем развал этих инструментов. Не вдаваясь в технические подробности, мы видели очень важные договоры, такие как обычные вооруженные силы в Европе, открытое небо или ядерные силы средней дальности, которых, в частности, больше не существует. У нас есть важные документы, недоговорные, но очень важные политические установки, которые поддерживают Венский документ... Все это и многие другие вопросы, такие как маневры и информационная прозрачность, также являются основой предложений, которые мы сделали с Россией через два ответа НАТО и США. И мы понимаем, что Россия готовит свой ответ на наш ответ», - пояснил дипломат.