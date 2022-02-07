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26 минут назад

«Это хуже, чем танковая атака»:от чего Германия «защитит» Украину

Вероника Полынина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перечислила угрозы для Украины страшнее «танковой атаки».

«Это хуже, чем танковая атака»:от чего Германия «защитит» Украину
Фото: ReutersReuters

В ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве Бербок заявила, что Германия вносит большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане, помогая Киеву защититься от угроз хуже военного нападения.

«Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака», - приводит РБК слова германского министра.

Бербок отметила, что ФРГ готова к разным сценариям, которые будут иметь серьезные экономические последствия. По ее словам, Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. Она подчеркнула, что Берлин и союзники подготовили пакет «беспрецедентных» экономических мер против России, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

«На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины», - сказала глава МИД Германии.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт поставила точку в вопросе поставок оружия на Украину. Она заявила, что Киев не получит вооружения, а конфликт должен решаться мирным путем переговоров с Россией. Министр не исключила, что Германия в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Также она заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО «сейчас даже не находится на повестке дня».

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