Америку предупредили о скором "ошеломляющем" ударе от природы

Глобальное потепление и рост численности населения приведет к значительному увеличению финансовых потерь от наводнений в США. Об этом пишет портал Phys.org.

Изменение климата может привести к увеличению ежегодного ущерба от наводнений в США более чем на 25% к 2050 году, предупреждают ученые. При этом основное финансовое бремя ляжет на бедные слои населения.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, использовались новые модели прогнозирования наводнений с учетом настоящего и будущего влияния повышения уровня моря, тропических циклонов и изменения погодных условий.

Прогнозируется, что среднегодовые потери от наводнений, которые включают убытки от разрушений домов и предприятий, увеличатся к 2050 году на 26%, с 32 млрд долларов до 40,6 млрд долларов.

При этом все больше людей окажутся в потенциально уязвимых для наводнений зонах.

Исследование показало, что более бедные сообщества с пропорционально большим белым населением в настоящее время сталкиваются с самыми большими потерями.

Но ожидается, что будущий рост риска наводнений окажет большее влияние на афроамериканские общины на побережье Атлантического океана и Персидского залива.