«Незаменимая Meta»: Европе грозят волнения из-за закрытия Facebook

«Я думаю, это пока с двух сторон бряцание оружием, потому что уход подобного сервиса из Европы достаточно плох во всех отношениях. Если в ряде стран есть сравнительно крупные свои аналоги –в России, в Китае – в Европе сильных аналогов сервисов, развернутых Meta, нет. В этом смысле рынок сильно потеряет, а главное - будет потеря удобства пользователей, а пользователи – это люди, которые определяют политику страны в конечном итоге, через них принимают все решения. В Европе государство не так от общества отделено. В этом смысле это будет очень плохое решение. Я думаю, что европейские политики будут искать консенсус и как-то этот вопрос урегулировать», - объяснил Серго.