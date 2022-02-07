В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

«Незаменимая Meta»: Европе грозят волнения из-за закрытия Facebook

Национальная Служба Новостей

Президент компании «Интернет и право» Антон Серго уверен, что Facebook и Instagram на территории ЕС запретить будет сложно – это приведет к опасному недовольству граждан.

«Незаменимая Meta»: Европе грозят волнения из-за закрытия Facebook
Фото: nsn.fmnsn.fm

Закрытие на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram приведет к недовольству пользователей, что невыгодно европейским политикам, заявил доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Видео дня

Ранее стало известно, что в компании Meta рассматривают возможность закрытия на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram из-за принятия в Евросоюзе нового закона, который предусматривает хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящий момент данные компании Meta находятся и в Европе, и в США.

«Я думаю, это пока с двух сторон бряцание оружием, потому что уход подобного сервиса из Европы достаточно плох во всех отношениях. Если в ряде стран есть сравнительно крупные свои аналоги –в России, в Китае – в Европе сильных аналогов сервисов, развернутых Meta, нет. В этом смысле рынок сильно потеряет, а главное - будет потеря удобства пользователей, а пользователи – это люди, которые определяют политику страны в конечном итоге, через них принимают все решения. В Европе государство не так от общества отделено. В этом смысле это будет очень плохое решение. Я думаю, что европейские политики будут искать консенсус и как-то этот вопрос урегулировать», - объяснил Серго.

Он подчеркнул, что это также невыгодно и самой компании, для которой европейский рынок является достаточно значимым с точки зрения бюджета.

«Для самой компании — это, безусловно, тоже достаточно существенные потери, потому что это довольно значимый и большой по бюджету рынок. Понятно, что какие-то местные стартапы взлетят, которые попытаются их заменить, но создать полноценные сервисы за короткий срок все равно не получится, плюс есть определенный консерватизм в привычках пользователей», - добавил он.

Оборотные штрафы, наложенные на компании Google и Meta российскими судами, составили 5% от их годового дохода. Это следует из опубликованных ранее текстов решений. Размер штрафов для американских компаний составил 144 для Google и 39,8 млрд рублей для Meta.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители