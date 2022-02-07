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27 минут назад

Блинкен допустил прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса

Москва24иещё 4

Власти Украины будут готовы к проведению переговоров по вопросу особого статуса Донбасса. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Блинкен допустил прогресс в вопросе об особом статусе Донбасса
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

"В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед", – подчеркнул он.

Блинкен объяснил, что для обсуждения данного вопроса необходимо найти должную очередность имплементации Минских соглашений.

Американский госсекретарь добавил, что США и Украина одинаково относятся к Минским договоренностям. Он заверил, что в Киеве добросовестно исполняют достигнутые соглашения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето. При этом дипломат отметил, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, которые начинаются с вопросов безопасности.

До этого сообщалось, что все фракции Госдумы РФ выступили за поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на прошлой неделе депутаты от его партии представили проект обращения к главе государства с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь.

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