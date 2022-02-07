Глава ВОЗ предупредил мир о десятилетиях последствий пандемии

Последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий. И чем дольше тянется пандемия, тем более серьезными будут ее последствия. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
По его словам, воздействие пандемии особенно остро будет ощущаться «среди наиболее уязвимых групп». Сейчас «исключительно важно» обеспечить прививками от ковида не менее 70% населения во всех странах к середине текущего года.
Сейчас, например, в некоторых африканских странах средний уровень вакцинации составляет лишь 23%, отметил глава ВОЗ.