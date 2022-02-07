Глава ВОЗ предупредил мир о десятилетиях последствий пандемии

Последствия пандемии коронавируса мир будет ощущать на протяжении десятилетий. И чем дольше тянется пандемия, тем более серьезными будут ее последствия. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.

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По его словам, воздействие пандемии особенно остро будет ощущаться «среди наиболее уязвимых групп». Сейчас «исключительно важно» обеспечить прививками от ковида не менее 70% населения во всех странах к середине текущего года.