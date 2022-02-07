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39 минут назад

В Минобороны Польши объявили о создании кибервойск

В Министерстве национальной обороны Польши объявили о формировании войск обороны киберпространства.

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооружённых сил Польши — войск обороны киберпространства», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что концепция нового формирования по организации и функционированию утвердили ещё в феврале 2019 года.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о создании кибервойск.

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