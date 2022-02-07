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52 минуты назад

Почти половина стран НАТО выступила против членства Украины

Около 40% стран-членов НАТО высказались против вступления Украины в альянс. Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-председатель Службы внешней разведки Незалежной генерал Николай Маломуж.

По его словам, Киеву в ближайшее время не следует рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении — многие страны не поддержали бы участие Украины даже в Плане действий по членству в НАТО.

«Мы предусматриваем, что где-то 12 государств-членов альянса или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ», — отметил Маломуж.

При этом он уверен, что вопрос возможного членства Украины так или иначе обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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Также Маломуж вспомнил заявление Госдепа о том, что Незалежной не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет.

Соответственно «дальше ситуацией никто рисковать не будет», заключил он.

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