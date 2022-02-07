Лукашенко назвал условие для признания Абхазии

Лукашенко не исключил признание Белоруссией независимости двух республик и отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин. При этом глава государства задался вопросом, есть ли вообще в признании Абхазии и Южной Осетии «жизненная необходимость».