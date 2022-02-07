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1 час назад

Лукашенко заявил о миллионном долге Тихановской

Глав Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская должна $15 тысяч (около 1,1 млн рублей) одному из белорусских госпредприятий. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

Ведущий спросил, пыталась ли Тихановская вернуть эти деньги, Лукашенко ответил, что «с ней контактов не имеем». Он подчеркнул, что она могла бы вернуть деньги «по почте».

«Деньги ж госпредприятия, не частные… У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос. Я его не поднимаю, ну и она молчит», - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко посоветовал покинувшим страну оппозиционерам вернуться и «покаяться», а также заплатить «штрафные санкции».

В своем послании к нации Лукашенко заявил, что те, «кому надо, могут отсидеть в местах не столь отдаленных».

«Мой вам совет: домой! Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что [компенсировать] то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», - сказал он.

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