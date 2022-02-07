Требования Запада в адрес России из-за ситуации вокруг Украины не прекращаются, однако «война» ограничивается заголовками в газетах. Конфликт вокруг Украины заставляет европейских политиков выбирать свою «сторону».

Канцлер Германии Олаф Шольц не остался в стороне и заявил, что Россия получила «сигнал» о том, что ее ждет в случае нападения на Украину.

«Мы [ФРГ, США и их союзники] много работали с целью отправки РФ четкого сигнала о том, что ей придется дорого заплатить в случае вмешательства в дела Украины», - отметил канцлер ФРГ в интервью The Washington Post, которое он дал в преддверии визита в США.

Шольц также назвал переговоры между РФ и США «очень трудными», добавив, что очень ценит «сильное лидерство» Байдена, отметив, что диалог будет продолжаться.

Немецкий политолог Александр Рар, комментируя высказывания канцлера, подчеркнул, что Германия вслед за США повторяет слухи о якобы возможном нападении на Украину. По его словам, у Шольца нет выбора вести себя иначе, поскольку СМИ настраивают общественное мнение против России.

«Попробует Олаф Шольц сказать, что он верит, что Россия не вторгнется в Украину, одну такую фразу – его раздерут на куски просто, будут писать, что он должен уйти со своего поста, что он негодный и так далее. Это своеобразная политическая система, мир, где у отдельных политиков нет такой власти, здесь они все боятся СМИ, которые ведут свою собственную игру. У людей, которые читают только местную прессу, растет агрессия по отношению к России», - объяснил Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Со своей стороны, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 февраля констатировал, что Россия сделала «гораздо больше» для устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей независимости от топливных поставок. Такое заявление в своем блоге он сделал накануне заседания Совета ЕС - США по энергетике.

Лидер европейской дипломатии выразил обеспокоенность, что Россия якобы способна манипулировать поставками газа для достижения собственных целей. Он признал, что Россия выполняла все свои контрактные обязательства, однако подчеркнул, что «Газпром» отказывается от поставок дополнительных объемов топлива, тем самым создавая «дополнительную нервозность» в регионе. При этом в Германии напоминают, что поставки газа могли бы быть увеличены в случае запуска работы «Северного потока - 2».

Так, председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной причиной для задержки запуска «Северного потока – 2» являются политические разногласия.

«Я думаю, что [запустить] мешают политические причины. Бюрократию можно ускорить у нас, если того желают. Канцлер Олаф Шольц, в принципе, сказал, что это не политический проект, что будут принимать решение, но, он не старается это ускорить, и это жалко. Все партии, кроме «Зеленых», понимают, что «Северный поток – 2» очень важен и дает возможность получить надежную и дешевую энергию из России», - напомнил Зингер.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявил, что даже главная противница газопровода, представительница партии «Зеленых», а ныне глава МИД ФРГ Анналена Бербок изменила свою позицию по газопроводу.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — считает Рар.