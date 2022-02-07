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13 минут назад

Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч

Глава Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская должна $15 тысяч госпредприятию. По его словам, Тихановская могла бы вернуть деньги по почте.

Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч
Фото: AXEL SCHMIDT/REUTERSAXEL SCHMIDT/REUTERS

"У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".

Ранее президент Белоруссии заявлял, что Тихановская сейчас в Литве находится "в шоколаде" с "другими мужьями".

Лукашенко пожаловался на заставлявших его выпивать Ельцина и Назарбаева

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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