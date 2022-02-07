Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч

Глава Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская должна $15 тысяч госпредприятию. По его словам, Тихановская могла бы вернуть деньги по почте.
"У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".
Ранее президент Белоруссии заявлял, что Тихановская сейчас в Литве находится "в шоколаде" с "другими мужьями".
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.