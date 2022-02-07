Лукашенко заявил о долге Тихановской в $15 тысяч

"У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".