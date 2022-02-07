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1 час назад

В Турции призвали признать Крым российским

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал Анкару признать принадлежность Крыма к России. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции заявили о необходимости признать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», - подчеркнул Догу Перинчек.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Анкара также выступает против «оккупации Крыма».

Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция могут заключить сделку: Турция признает Крым российским в обмен признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эту идею, заявив, что российские регионы, в том числе и Крым, никогда не будут предметом сделок с другими странами.

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