Япония объявила протест России из-за ракет возле Курил

Кабмин Японии выразил протест Москве из-за предстоящих стрельб близ Курильских островов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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«Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — сообщил он.

Маневры запланированы к востоку от японского острова Хоккайдо. Российские учения будут идти с перерывами в течение всего февраля.

Напомним, в декабре 2021 года российский МИД выразил протест посольству Японии в РФ в связи с организованной выставкой о Курилах в Токио. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что выставка игнорирует такие важные исторические документы как Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от Курил и Устав ООН, закрепивший права РФ над островами.